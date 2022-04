Covid oggi Italia, 24.878 contagi e 93 morti: bollettino 25 aprile

(Adnkronos) – Sono 24.878 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 25 aprile 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 93 morti.

Sono 138.803 i tamponi, tra molecolari e antigenici, processati in 24 ore che fanno rilevare un tasso di positività pari al 17,9%.

E’ stabile il numero dei ricoverati in terapia intensiva, che sono 416 in totale mentre aumentano di 155 i ricoverati con sintomi.

DATI E NUMERI COVID DALLE REGIONI



LAZIO – Sono 2.772 i nuovi contagi da coronavirus oggi 25 aprile 2022 nel Lazio, secondo dati e numeri dell’ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 11 decessi.

“Oggi nel Lazio su 3.685 tamponi molecolari e 13.468 tamponi antigenici per un totale di 17.153 tamponi, si registrano 2.772 nuovi casi positivi (-3.213), sono 11 i decessi (+4), 1.139 i ricoverati (+14), 70 le terapie intensive ( = ) e +3.278 i guariti. il rapporto tra positivi e tamponi è al 16,1%. I casi a Roma città sono a quota 1.633” comunica in una nota l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

VENETO – Sono 2.053 i nuovi contagi da coronavirus oggi 25 aprile in Veneto, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19 di Azienda Zero. Si registrano 7 morti. Il totale dei casi da inizio pandemia è arrivato a 1.638.105, mentre gli attualmente positivi sono 74.321. Il totale dei decessi da inizio pandemia è 14.400. Negli ospedali veneti sono ricoverate 610 persone in area medica e 16 in terapia intensiva. Negli ospedali di comunità i ricoverati positivi sono 131.

TOSCANA – Sono 1.504 i nuovi contagi da coronavirus in Toscana oggi, 25 aprile, secondo i dati del bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 5 decessi. I nuovi casi Covid (666 confermati con tampone molecolare e 838 da test rapido antigenico) portano il totale a 1.080.372 dall’inizio della pandemia da coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 1.016.544 (94,1% dei casi totali).

Oggi sono stati eseguiti 2.625 tamponi molecolari e 5.184 tamponi antigenici rapidi, di questi il 19,3% è risultato positivo. Sono invece 2.228 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 67,5% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 54.032, +0,1% rispetto a ieri. I ricoverati sono 687 (6 in più rispetto a ieri), di cui 20 in terapia intensiva (1 in meno). Oggi si registrano 5 nuovi decessi: 5 uomini, con un’età media di 77 anni.