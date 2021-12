Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 19 dicembre

Il bollettino con i numeri Covid in Italia oggi, domenica 19 dicembre 2021. Mentre la variante Omicron si diffonde, ecco dati e news della Protezione Civile e del ministero della Salute – regione per regione – su contagi da coronavirus, ricoveri e morti. Alla vigilia del passaggio in zona gialla di Marche, Liguria, Veneto e Provincia Autonoma di Trento il quadro dell’epidemia. I numeri da Lombardia e Lazio, Campania e Toscana, Puglia e Sicilia. Il bollettino delle grandi città come Milano, Roma e Napoli.

Sono 1.370 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 19 dicembre 2021, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati altri 4 morti. I nuovi casi sono lo 0,4% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 292.869 (92,3% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 12.925 tamponi molecolari e 21.228 tamponi antigenici rapidi, di questi il 4% è risultato positivo. Sono invece 9.894 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 13,8% è risultato positivo.

Gli attualmente positivi sono oggi 16.988, +6,9% rispetto a ieri. I ricoverati sono 386 (3 in meno rispetto a ieri), di cui 59 in terapia intensiva (1 in più). Oggi si registrano 4 nuovi decessi: un uomo e 3 donne con un’età media di 89 anni.

Sono 497 i contagi da coronavirus in Puglia oggi, 19 dicembre 2021, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Non si registrano morti. I nuovi casi sono stati individuati su 23.784 tamponi. I nuovi casi per provincia sono così suddivisi: Provincia di Bari 169, Provincia di Bat 15, Provincia di Brindisi 88, Provincia di Foggia 110, Provincia di Lecce 98, Provincia di Taranto 11, Residenti fuori regione 3, Provincia in definizione 3.

Le persone attualmente positive sono 7.178. I pazienti covid ricoverati in ospedale in area non critica sono 149. In terapia intensiva, invece, 25 persone.