Covid oggi Lombardia, 1.985 contagi e 22 morti: a Milano 554 casi

(Adnkronos) – Sono 1.985 i nuovi contagi da covid in Lombardia secondo il bollettino di oggi, 8 maggio. Si registrano inoltre 22 morti. I nuovi casi nel territorio metropolitano di Milano sono 554. 20.478 i tamponi effettuati, di cui è risultato positivo il 9,6%. 40.131 i decessi nella regione da inizio pandemia. Nei reparti Covid ordinari sono ricoverate 1.099 persone, 32 meno di ieri; mentre sale a 35 il numero di ricoverati nelle terapie intensive (ieri erano 34).

Più in dettaglio, nel Bresciano i nuovi casi registrati sono 279, in provincia di Bergamo 194, a Monza e Brianza 178, in provincia di Varese 142 e in quella di Como 133. Incremento di contagi a due cifre negli altri territori della Lombardia: Pavia +97, Sondrio +83, Mantova +79, Cremona +78, Lecco +75 e Lodi +30.