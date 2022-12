Covid oggi Lombardia, 35.239 contagi e 222 morti: bollettino ultima settimana

(Adnkronos) – Sono stati 35.239 i nuovi contagi da Coronavirus nell’ultima settimana, dal 2 all’8 dicembre 2022 in Lombardia, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Negli ultimi 7 giorni le vittime sono state 222. In una settimana sono stati processati 215.008 tamponi, tra molecolari e antigenici, per un tasso di positività del 16,4% in calo rispetto al 17,6% del bollettino precedente. Negli ospedali ci sono 33 ricoverati in terapia intensiva, 7 in più dal bollettino precedente, e 1.458 in area medica, sempre 7 in più.