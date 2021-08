Covid oggi Lombardia, 661 contagi e 5 morti: bollettino 13 agosto

Sono 661 i nuovi contagi da coronavirus in Lombardia registrati nelle ultime 24 ore secondo i dati forniti dalla Regione. Cinque le vittime che portano il totale dall’inizio della pandemia a 33.852. A fronte di 35.314 tamponi effettuati, il tasso di positività si attesta all’1,8%. Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive: sono 33, 4 in meno rispetto a ieri, mentre i ricoverati non in terapia intensiva sono 299 (+7).

I nuovi casi sono distribuiti in tutte le province lombarde: Milano 157 di cui 55 a Milano città, Bergamo 61, Brescia 75, Como 25, Cremona 19, Lecco 13, Lodi 16, Mantova 56, Monza e Brianza 57, Pavia 35, Sondrio 7 e Varese: 101.