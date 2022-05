(Adnkronos) – Sono 38 i nuovi contagi da covid in Valle d’Aosta secondo il bollettino di oggi, 8 maggio. Non si registrano invece nuovi decessi. 62 i guariti, gli attuali positivi sono 1.364 di cui 27 ricoverati in ospedale. Nessun paziente risulta ricoverato in terapia intensiva, da inizio epidemia nella regione sono morte 533 persone. Nelle ultime 24 ore i tamponi effettuati sono stati 308.