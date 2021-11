Sono 878 i contagi da coronavirus registrati in Veneto oggi, 14 novembre, secondo i dati del bollettino Covid della Regione. Si registrano poi 3 decessi, che portano il totale delle vittime da inizio pandemia a 11.875. Stabili i ricoveri in area non critica (299), mentre crescono (+3) i pazienti in terapia intensiva che oggi sono 63. Le persone attualmente in quarantena sono 15.922, 461 in più di ieri.