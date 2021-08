Sono 1.101 i contagi da coronavirus registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino della Regione diffuso oggi, 13 agosto. Si registrano anche 13 morti e 392 pazienti dimessi o guariti. In totale sono 16.930 i positivi- 696 in più rispetto a ieri – e di questi 499 sono ricoverati in regime ordinario e 16.366 sono in isolamento domiciliare. Cresce ancora il numero di pazienti ricoverati in terapia intensiva: sono 65, sette in più rispetto a ieri.