Covid-Tax: l’improvviso dietrofront della maggioranza meraviglia Orfini: “sapevano tutti”

Se uno parla di ‘Patrimoniale’, come è giusto che sia (specie per chi ha disponibilità econmiche), fa rizzare i capelli a chiunque. Altra cosa è addolcire la pillola, proponendo una molto più ‘sociale’ Covid-Tax, come proposto ieri da Graziano Delrio, capogruppo Pd. Un’ipotesi ovviamente accolta dal gelo più assoluto, non soltanto nell’ambito della maggioranza, ma anche tra le file degli stessi dem.

Orfini: “Meravigliato dalle reazioni stupefacenti”

Eppure stamane il deputato Pd Matteo Orfini si dichiara meravigliato per le “reazioni stupefacenti a una proposta giusta e doverosa” in quanto, nel Pd, a suo dire era già ben nota, tanto è che “nessuno, né il partito né la delegazione di governo aveva obiettato alcunché”.

Eccolo, molto probabilmente l’argomento che ieri ha acceso e prolungato di molto ‘l’agenda del impegni del premier’, così da fargli posticipare per ben tre volte l’atteso ‘messaggio alla Nazione’.

“E’ doveroso aiutare chi ha più bisogno”

Eppure non c’è nulla di cui meravigliarsi, spiega Orfini, “Chiedere in una situazione di emergenza a chi ha di più un contributo straordinario per aiutare chi ha di meno, non è un errore, ma una proposta giusta e doverosa. Semmai sono stupefacenti le reazioni“. A maggior ragione, se era prevedibile il gelo di Conte, M5s e Iv, ma non quello di Zingaretti e di buona parte del Nazareno.

“Tutti sapevano e nessuno aveva obiettato”

Ma il deputato del Pd rivela che “Tutti sapevano di quella proposta, e sapevano che sarebbe stata annunciata. Nessuno, né il partito né la delegazione al governo aveva obiettato alcunché“.

“Ok il centrodestra ma no l’ostilità della maggioranza”

Certo viste le premesse, difficilmente si tornerà a discutere di questa Covid-Tax, ma Orfini è ancora speranzoso: ”Deciderà Delrio. Però credo che rinunciare a battersi per una proposta come quella sarebbe un errore e uno schiaffo ai più deboli. Non mi stupiscono le reazioni ostili del centrodestra, faccio davvero fatica a comprendere quelle della maggioranza”.

Max