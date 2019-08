Creare una pagina Facebook: ecco come fare, guida completa

Siete pronti a voler creare una specifica, personale, interessante pagina Facebook? Sono in molti quelli che oggi, sul più noto degli attuali social network, sono alla ricerca della suggestiva esperienza di creare una pagina facebook. Ma come si fa? Che cosa bisogna sapere?

Ecco come si crea una pagina Facebook: consigli e iter

Chiunque volesse creare una pagina facebook, sia per motivi promozionali oppure di divulgazione, per pubblicizzare la attività o per ragioni professionali diverse, può affidarsi alle semplicità dell’iter che il noto social network prevede.

Va detto, in linea generale, che la pagina Facebook, per sua natura, ha un funzionamento molto diverso rispetto al profilo privato e consente di sfruttare per la pubblicazione sul diario formati più attraenti e, per definizione, promozionali.

La differenza sostanziale tra pagina e profilo è qui: la prima viene utilizzata da artisti, brand, negozi o blogger per promuovere i propri contenuti, per farsi conoscere dai fan. E per crearla, bastano pochi clic.

Per creare una pagina FB dal tuo computer si va sul sito del social network e si clicca sulla voce “crea una pagina” sotto il pulsante iscriviti: detto questo, si seguono i passaggi classici per le informazioni e impostazioni di base.

Si può anche creare una pagina facebook dal tuo smartphone o tablet.

In questo caso, il procedimento richiede l’uso dell’app ufficiale Facebook sul tuo dispositivo. Da smartphone o tablet come prima cosa dobbiamo effettuare l’accesso al nostro profilo. Una volta loggato ti basta fare tap sull’icona del menu. Su Android la troverai in alto a destra, mentre se stai creando la pagina Facebook da iPhone la trovi in basso sulla destra.