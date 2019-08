Crisi di governo, mozione di sfiducia della Lega al premier Conte

Continua la crisi di governo che, probabilmente, porterà a nuove elezioni. Presentata in Senato dalla Lega una mozione di sfiducia al premier Giuseppe Conte.

In una nota, il Carroccio afferma che “troppi no fanno male all’Italia che invece ha bisogno di tornare a crescere e quindi di andare a votare in fretta”.

Crisi di governo, Salvini: “Per qualcuno prima la poltrona, per noi prima gli italiani”

Su Twitter il leader della Lega, Matteo Salvini, rincara la dose. “Chi perde tempo vuole solo salvare la poltrona.Per qualcuno prima la poltrona, per noi prima gli italiani. No inciuci! No governi tecnici! No giochini di palazzo! L’Italia dei Sì non aspetta, la parola subito al Popolo!”.

La mozione di sfiducia arriva il giorno dopo le dichiarazioni di ieri sera del premier a Palazzo Chigi. In un passaggio, chiede a Salvini di “spiegare al paese e giustificare agli elettori che hanno creduto nella prospettiva del cambiamento, le ragioni che lo inducono a interrompere anticipatamente e bruscamente l’azione del governo”.