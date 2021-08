Cuomo si dimette, travolto da 11 accuse di molestie sessuali, il  governatore di New York lascia

“Il modo migliore con cui io posso aiutare è farmi da parte e lasciare che il governo torni a governare ed è quello che farò”, aggiungendo poi che le sue dimissioni avranno effetto tra due settimane, poco fa il governatore di New York, Andrew Cuomo, si è infine ‘arreso’ dopo esser stato investito da ben 11 denunce di molestie sessuali, riportate da altrettanti donne.

Cuomo si difende ma è già pronta la sua vice, la 62enne Kathy Hochul

“Sono un newyorkese, nato e cresciuto – ha poi aggiunto il Governatore – sono uno che lotta e il mio istinto è di combattere contro questa controversia perché credo veramente che sia politicamente motivata, credo che sia ingiusta, non vera”. Quello che si dice in queste ore è che sarà la 62enne Kathy Hochul (di Buffalo), e vice di Cuomo, a prendere il suo posto come governatore di New York.

Cuomo, un’inchiesta diffusa dalla procuratrice generale di New York, Letitia James

Il tutto è esploso circa sette giorni fa, quando la procuratrice generale di New York, Letitia James, ha reso noto il rapporto dell’inchiesta ‘indipendente’ che, ha affermato, “ha concluso che il governatore Andrew Cuomo ha molestato sessualmente diverse donne, e così facendo ha violato la legge federale e statale. In particolare l’inchiesta ha stabilito che il governatore Cuomo ha molestato sessualmente dipendenti ed ex dipendenti dello stato di New York con approcci non voluti e non consensuali e facendo molti commenti offensivi ed allusivi di natura sessuale che hanno creato un ambiente lavorativo ostile per le donne“.

Cuomo, la portavoce della Casa Bianca: “Questa è una vicenda di donne coraggiose”

Dal canto suo la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, commentando la vicenda con i giornalisti ha affermati che “Questa è una vicenda di donne coraggiose che hanno raccontato la loro storia”. Quindi la portavoce ha tenuto a ricordare che, appresa da subito la notizia, il presidente Biden aveva affermato che Cuomo avrebbe dovuto dimettersi, senza nemmeno volerlo ascoltare.

Cuomo ai newyorchesi: “Vi amo, e non vorrei mai non esservi d’aiuto in qualche modo

Quanto al Governatore, annunciando il suo addio, si è poi rivolto ai newyorchesi affermando: ”Vi amo, e non vorrei mai non esservi d’aiuto in qualche modo”. Poi ha ribadito queste accuse di molestie sessuale “demonizzano un comportamento in un modo non sostenibile per la società. Sono diventato un combattente, ma che combatte per voi – ha rimarcato alludendo al suo impegno nel corso della prima ondata di Covid, per la quale era andato contro anche a Trump – la situazione attuale provocherebbe mesi di controversie legali e politiche. E questo consumerebbe il governo, costerebbe milioni di dollari al contribuenti“.

Cuomo alle figlie: “Vostro padre ha fatto degli errori, ed ha chiesto scusa”

Infine Cuomo ha voluto rivolgersi anche alle figlie: “Vostro padre ha fatto degli errori, ed ha chiesto scusa”. Questo perché, ha ripetuto, “Voglio che sappiano che non ho mai intenzionalmente mancato di rispetto a una donna”.

Max