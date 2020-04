Cuore di poeta, chi è il corteggiatore di Gemma: età dell’uomo misterioso di Uomini e Donne

Cuore di poeta, già il nome dice tanto. Il nuovo corteggiatore misterioso di Gemma Galgani ama sedurre con le parole e per questo ha trovato terreno fertile nel nuovo format di Uomini e Donne. La trasmissione di Maria De Filippi, infatti, ha subito uno stravolgimento per far fronte alle restrizioni imposte dall’emergenza coronavirus.

Lo studio è diventato una stanza, il parterre complessivo ridotto a due sole dame: Gemma, appunto, e Giovanna. A rappresentare rispettivamente Trono Over e Trono Classico. E, cosa più importante, è cambiato il modo di corteggiare: ora è possibile solo attraverso le parole. Per questo Gemma sta conoscendo Cuore di poeta, un uomo di cui non si conosce nemmeno il vero nome.

Chi è realmente Cuore di poeta

La nuova formula del programma impone che l’identità dei corteggiatori rimanga occultata fino ad una fase avanzata della conoscenza, in modo da stimola sensi altrimenti sopiti in fatto di seduzione ai nostri tempi. Il contatto visivo è limitato alla sola foto profilo, che a volte può anche non rispecchiare il vero aspetto dell’interlocutore.

Proprio per questo Gemma dovrà fare affidamento sul suo istinto, anche con Cuore di poeta. Scopriamo però meglio chi è l’uomo misterioso. La prima certezza arriva dall’età: Cuore di poeta ha 61 anni. Non si conosce il suo reale nome, ma dalla conoscenza che ha del territorio piemontese è probabile che sia di quelle parti.

Ha già intrattenuto una conversazione focosa con la dama torinese, con cui ha parlato addirittura di reggiseni e calze. Un animo focosa si nasconde quindi dietro a Cuore di poeta. Nelle prossime puntate scopriremo meglio il misterioso spasimante.