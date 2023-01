Dado sul palco del Tirso da Molina ‘a tutto tondo’, con uno show ‘multimediale’ (VIDEOINTERVISTA)

“Essere un uomo a tutto tondo riuscendo a mettere a nudo anche i lati nascosti, è una vera sfida per chiunque. In un’epoca in cui pratichiamo la religione della ‘facciata’, un attore che sceglie di mostrarsi a 360 gradi, è un esibizionista delle emozioni”. Così l’enfant prodige del cabaret (ha iniziato giovanissimo alla fine degli anni ’80, fino a divenire il primo artista romano romano, tra i protagonisti di Zelig e di tante altre trasmissioni di successo), descrive questa nuova avventura, di cui firma regia e sceneggiatura, quest’ultima insieme a Massimiliano Elia: ‘DADO A TUTTO TONDO’, fino al 29 gennaio in scena al Teatro Tirso De Molina, dal mercoledì alla domenica. Il perché si tratti di uno show ‘a tutto tondo’, è presto spiegato: per la prima volta in Italia, infatti, uno spettacolo teatrale consentirà la visione anche al pubblico da casa: seduto in platea durante le serate, un manichino munito di telecamera a 360 gradi, permetterà a chiunque sia in possesso di un apposito link acquistabile e di visore VR, di assistere allo show tramite realtà immersiva, come se si trovasse in teatro. Con l’immancabile chitarra in mano, sostenuto da due attrici, cantanti e ballerine, il cantautore leopardato sarà immerso in una particolare scenografia, costituita da uno smartphone gigante, vero e proprio antagonista in scena, come nella vita quotidiana dell’essere umano. “La ricerca dell’uomo moderno è finalizzata alla scoperta di uno specchio contemporaneo per riconoscere sé stesso – spiega l’artista – E l’unico specchio che riflette la vera essenza dell’individuo di oggi è l’algoritmo del telefono, il solo a sapere tutto di noi: i nostri gusti musicali e culinari, i nostri percorsi abituali, e tutte le nostre inclinazioni, anche le più nascoste. Lo spettacolo mostrerà una consolidata relazione tra questo enorme cellulare e il suo piccolo proprietario… ma prigioniero allo stesso tempo”. Spaziando dal teatro alla tv, Dado sarà protagonista del nuovo programma di Rai 2 “Italian Green”, in onda dal 24 dicembre, ogni sabato mattina per 12 puntate e in cui il comico romano vestirà i panni di un nonno, intento a raccontare ai propri nipoti delle particolari favole “al contrario”, sui temi dell’ecologia e dell’ambiente. ‘Dado a tutto tondo’, al Teatro Tirso da Molina (via Tirso 28, Roma), Mercoledì, giovedì, venerdì, sabato: inizio ore 21.00 – Sabato 14 e 21/01: doppio spettacolo alle ore 17.00 e 21.00 – Domenica: inizio ore 17.00I biglietti disponibili sul circuito Ticketone e presso la biglietteria del teatro. Max