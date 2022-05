Dal bonus abbonamento bus, a quello da 200 euro ‘una tantum’, passando per il credito superbonus edilizio: ecco la bozza del Dl Aiuti

E’ dunque terminata la stesura della bozza relativa al Dl Aiuti, che entro stasera sarà sul tavolo del Cdm–

Sono diverse ed interessanti le proposte che articolano la bozza: fra queste un bonus di massimo 60 euro destinato agli abbonamenti di chi usufruisce dei mezzi pubblici.

Dl Aiuti: arriva un bonus che coprirà il costo dell’abbonamento per lavoratori e studenti che usufruiscono dei mezzi pubblici

Un incentivo aperto sia lavoratori che agli studenti, purché si tratti di soggetti con un reddito complessivo che non supera i 35mila euro annui.

Nello specifico, spiega la bozza, presso il ministero del Lavoro sarà istituito un fondo specifico pari a 100 milioni di euro.

Sarà poi un preciso decreto ministeriale a spiegare l’iter e la modulistica per giungerne in possesso.

Pensato per “mitigare l’impatto del caro-energia”, il buono sarà ovviamente nominativo e finalizzato all’acquisto di un singolo abbonamento. Dunque non sarà cedibile a terzi.

Bonus da 200 euro ‘una tantum’ per disoccupati, lavoratori autonomi e pensionati entro un certo reddito. Ma non per il Rdc

E’ previsto anche un bonus da 200 euro – ‘una tantum’ – destinato (disoccupati in primis), ai lavoratori ed ai pensionati in possesso di un reddito annuo non superiore ai 35mila euro. Si tratta d una misura dalla quale saranno però esclusi quanti beneficiano del reddito di cittadinanza.

Superbonus edilizio, caos ‘cessione del credito’: ora gli istituti di credito potranno cedere crediti a ‘non retail’

Come risaputo, in tema di ‘superbonus edilizio’, molti istituti di credito hanno rifiutato le pratiche relative alla cessione del credito. Così ora, con una misura interna alla bozza del nuovo Dl Aiuti, le banche potranno “cedere a non retail”, ovvero anche a ‘soggetti qualificati’.

