Dalla parte degli animali, torna l’appuntamento su Rete4 con la Brambilla e la piccola Stella

Un altro rapace riguadagna il cielo: è un magnifico astore curato nel Cras Stella del Nord e poi liberato.

Un inno alla vita e alla libertà, vederlo librarsi nell’azzurro è un bel regalo domenicale. Nello studio cascina, inoltre, incontreremo dei cuochi particolari: i pasticcieri per cani del Doggyebag.

Non scordate di tener vicino a voi carta e penna per annotare le loro ricette! Conosceremo Ariel, Zeus e Jolie, i tre “figli pelosi” dell’ex Miss Italia Nadia Bengala.

Questo è tanto altro ancora nella prossima puntata di “Dalla parte degli animali”, la trasmissione ideata e condotta dall’on. Michela Vittoria Brambilla, in onda su Rete4 alle 10 e 25, in replica in seconda serata, il mercoledì, sempre su Rete4: l’unico format pensato per trovare casa e amore agli ultimi degli ultimi, cani e gatti abbandonati, ma anche ad asinelli, oche, maialini, capre, bufali perché tutti gli animali desiderano coccole, attenzioni e un cuore che li ami, senza distinzioni di specie.

Infine, vi presentiamo Leonardo, che ha dedicato la vita a salvare i fiori volanti: le farfalle. Numerosi, come sempre, gli animali offerti in adozione. Sfilano sul tappeto rosso i cani. King un cucciolotto di boxer cieco dalla nascita, ma pieno di allegria.

Grazie alla vetrina televisiva, cani, gatti, e tanti altri animali, riescono a trovare il calore di una casa, l’amore di una famiglia e, in poche parole, il posto che meritano. E’ una trasmissione a cura di Carlo Gorla, per la regia di Fabio Villoresi, realizzata in collaborazione con la Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente (LEIDAA).

Il video promo della puntata del 6 novembre si può vedere al link https://www.youtube.com/watch?v=i3AK61AEPRY

Max