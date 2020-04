De Luca-Fontana, come è andato il confronto a Porta a Porta

Attilio Fontana di fronte a Vincenzo De Luca, il duello è servito. Terreno di ’battaglia’ Porta a Porta, con Bruno Vespa a fare da mediatore. Il governatore della Lombardia si è confrontato con quello della Campania in diretta televisiva, in un botta e risposta tra due dei più influenti uomini politici di questo periodo d’emergenza.

Tanti temi affrontati, il primo quello riguardante la volontà di De Luca di limitare il transito in Campania: “Nessuno vuole mettere le barriere, i jersey o i cavalli di frisia da nessuna parte. Occorre prudenza, ma manteniamo i controlli – Ha detto De Luca- Chi va da Milano a Napoli, e viceversa, deve essere bloccato e sanzionato”.

“Posizione insostenibile”

Ha continuato il governatore della Campania De Luca: “Bisogna usare la ragione per capire le specificità dei territori. In Campania abbiamo adottato misure rigorose perché è la Regione a maggior densità abitativa d’Italia e, nella fascia costiera, la più densamente popolata d’Europa. Siamo al livello di Singapore. Siamo l’unica regione – sottolinea – in cui non si può sbagliare sennò c’è un’ecatombe”.

“Posizione insostenibile. E comunque lo deciderà il governo nazionale”. Ha precisato invece il presidente della regione Lombardia Attilio Fontana, che spinge per la riapertura dell’Italia per riprendere le attività commerciali e riaccendere il motore dell’economia spento dall’emergenza il conseguente isolamento.