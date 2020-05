Decreto Rilancio Coronavirus: a chi vanno i bonus, da quando, quanti soldi, cosa non si paga

Attendendo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto Rilancio andiamo a capire meglio in estrema sintesi quali sono le misure in arrivo per famiglie e imprese:

Reddito di emergenza da 400 a 800 euro per le fasce che hanno bisogno di una maggiore protezione. E’ una misura che non fa riferimento al reddito di cittadinanza, ma mira a sollevare dalla crisi alcune famiglie e soggetti in grande difficoltà;

aggiornamento ore 1.14

Vi sono naturalmente altri tipi di interventi e di provvedimenti che toccano alcune specifiche aree come la sanità e la ricerca scientifica ed universitaria, ma anche settori molto colpiti come quelli legati al turismo. In particolare, questi sono alcuni dei principali provvedimenti al riguardo:

1,4 miliardi per università e ricerca

e assunzione di 4000 nuovi ricercatori

cassa integrazione pagata direttamente dall’INPS con un anticipo immediato del 40%;

Sanità un intervento cospicuo, pari a 3 miliardi e 250 milioni”.

bonus baby sitter di 1.200 euro e 2000 euro e congedo per 30 giorni

Bonus vacanze 2020 fino a 500 euro per tutte le famiglie con Isee inferiore a 40mila euro

con Isee inferiore a 40mila euro La prima rata Imu è abbonata per alberghi e stabilimenti balneari.

è abbonata per alberghi e stabilimenti balneari. occupazione di suolo pubblico: Bar e ristoranti non pagheranno la Tosap, grazie alla collaborazione con l’Anci.

Aggiornamento ore 4.54

Nell’ambito del Decreto Rilancio, inoltre, sono previste ulteriori aggiunte che fanno riferimento a tutte quelle attività che abbiano a cuore, in un solo gesto, sia un processo di ristrutturazione degli impianti e delle strutture sia abitative che professionali, che naturalmente l’intero settore professionale legato a queste attività.

Si parla dunque di ampi ecobonus, al riguardo, a cui si aggiungono anche tanti altri bonus per scuola, spostamenti e per rinvii e sospensione di obblighi fiscali. Eccoli:

Ecobonus 2020 al 110%

bonus per infissi e finestre;

bonus per condizionatori;

bonus scuola per materiale digitale

bonus biciclette per spostamenti per lavoro e non solo;

Credito d’imposta spese di riapertura per un massimo di 80 mila euro , per le spese di investimento necessarie per la riapertura in sicurezza delle attività economiche

, per le spese di necessarie per la Rinvio al 16 settembre le scadenze dei versamenti dell’IVA e dei contributi per le imprese che hanno subìto crolli di fatturato , per quelle che appartengono ai settori più colpiti dalla crisi: ristorazione, trasporti, turismo e per quelle che si trovano nelle cosiddette “zone rosse” stabilite all’inizio della pandemia.

le e dei contributi per le che hanno subìto crolli di , per quelle che appartengono ai più colpiti dalla ristorazione, trasporti, turismo e per quelle che si trovano nelle cosiddette stabilite all’inizio della pandemia. Stop fino al 31 agosto 2020 dei pignoramenti su stipendi, salari e pensioni effettuati dall’Agenzia delle entrate.

effettuati dall’Agenzia delle entrate. stop di avvisi bonari e avvisi di accertamento dell’Agenzia delle Entrate in scadenza tra l’8 marzo e il giorno precedente a quello in cui entrerà in vigore il decreto sono rinviati al 16 settembre.

dell’Agenzia delle Entrate in scadenza tra l’8 marzo e il giorno precedente a quello in cui entrerà in vigore il decreto sono rinviati al 16 settembre. Rinviata fino al 1° settembre a notifica di 22 milioni di cartelle esattoriali e di 8,5 milioni di richieste di accertamento fiscale.

aggiornamento ore 10,30