Decreto Sicurezza Bis, passa la fiducia al Senato: è legge

Con 160 voti favorevoli, 57 contrari e 21 astenuti il Decreto Sicurezza Bis è legge. Sul provvedimento era posta la fiducia e, nonostante le due defezioni in Lega e i sei assenti tra i pentastellati, il governo gialloverde l’ha spuntata.

Per il M5s a non essere presenti erano i senatori La Mura, Mantero, Montevecchi, Ciampolillo, Fattori e Deledda, quest’ultima però per motivi di salute. Per il Carroccio, invece, al ‘senatur’ Umberto Bossi per problemi di salute, non era presente Candura per motivi personali.

I senatori di Fratelli D’Italia si erano astenuti mentre non avevano partecipato al voto quelli di Forza Italia. In Senato erano presenti in 283 ma a votare erano in 238, con la maggioranza richiesta pari a 109. Ora per il Decreto Sicurezza Bis manca solo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Aggiornamento ore 20,50

Decreto Sicurezza bis, Salvini: “Più poteri alle forze dell’ordine”

Esprime soddisfazione sul proprio profilo Facebook il ministro dell’Interno Matteo Salvini. “Il Decreto Sicurezza Bis, più poteri alle forze dell’ordine, più controlli ai confini, più uomini per arrestare mafiosi e camorristi, è legge. Ringrazio voi, gli Italiani e la Beata Vergine Maria”.

Di tutt’altro umore, invece, la nota del segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti. “L’Italia è più insicura. Grazie agli schiavi 5 stelle la situazione nelle città e nei quartieri rimarrà la stessa, anzi peggiorerà. Il crimine ringrazia, le persone sono sempre sole e le paure aumentano. Salvini ci campa”.

Aggiornamento ore 21,15