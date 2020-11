Diretta Video Conte 4 novembre 2020: la conferenza stampa in live streaming

La diretta video della conferenza stampa di Giuseppe Conte oggi 4 novembre 2020. Tra pochi minuti il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte è pronto per la consueta diretta tv che anticipa l’ingresso del nuovo Dpcm, attivo in tutto il Paese a partire dalla giornata di venerdì 6 novembre 2020.

Tra pochi minuti l’avvio della diretta del Premier Conte che da Palazzo Chigi aggiornerà tutta la nazione sulle nuove regole contenute nel decreto firmato stanotte. Come anticipato dalla bozza di ieri, il nuovo Dpcm 6 novembre 2020 porterà tra le novità il coprifuoco in tutto il Paese alle ore 22, la didattica a distanza al 100% per le scuole superiori, la capienza al 50% sui mezzi del trasporto pubblico, la chiusura dei centri commerciali nel weekend e nei giorni festivi e la chiusura di musei, mostre e sale bingo e la sospensione di tutti i concorsi pubblici. Resterà consentito l’accesso ai parchi ed è stata confermata l’apertura di parrucchieri e barbieri, anche nella zona rossa.

Diretta conferenza stampa Giuseppe Conte 4 novembre 2020

La conferenza stampa di Giuseppe Conte in diretta tv e streaming oggi 4 novembre 2020 alle ore 20.20. Tra pochi minuti il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte live da Palazzo Chigi con le ultime novità sul nuovo Dpcm in vigore da domani 5 novembre fino al prossimo 4 dicembre.

La diretta video del discorso del Premier sarà trasmessa in televisione da Rai 1 e La7 oltre che su Sky Tg24, Rai News 24 e Tg Com24. Online la conferenza sarà disponibile per la visione in tempo reale su Facebook, Instagram e YouTube sui profili social di Giuseppe Conte e del Governo.