Disabilità Lazio – Giannini (Lega): “Bene 11 milioni dal ministero, dalla Regione in tanti anni solo briciole”

“Nel Lazio, grazie al Ministero per la Disabilità, guidato dalla leghista Erika Stefani, arrivano fondi importanti per l’assistenza, l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado con disabilità fisiche o sensoriali e la notizia non può che rallegrarci. Per anni il Pd e l’assessore al Sociale della Regione Lazio, Alessandra Troncarelli, si sono riempiti la bocca di parole come inclusione, salvo poi far arrivare briciole di investimenti rispetto alla moltitudine di esigenze che le famiglie e i ragazzi disabili hanno”.

Lo scrive in una nota il consigliere regionale della Lega, Daniele Giannini, membro della Commissione Sanità e Sociale della Pisana.

“Un totale di 11 milioni di euro – prosegue – che verranno ripartiti nelle varie province della nostra regione e che toccheranno da vicino il cuore di migliaia di giovani per aiutarli nella vita scolastica di tutti i giorni. Noi della Lega, a differenza delle sinistre, che vanno avanti a chiacchiere e promesse, abbiamo dimostrato di saper lavorare alacremente per i cittadini e le loro necessità, portando poi a buon fine quelle che sono le tante richieste della cittadinanza sui territori. Un obiettivo raggiunto che – conclude Giannini – ci proietta ancora di più, con grinta e caparbietà, verso nuove sfide future.”

Max