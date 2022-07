Dischi – Er Piotta festeggia con Lo Stato Sociale i vent’anni della sua hit: ‘La Grande Onda 20 th EP’

‘La Grande Onda – 20th Rework’, è il titolo del nuovo singolo di Piotta feat Lo Stato Sociale, disponibile in tutte le piattaforme digitali da oggi. La canzone uscita nel 2002 festeggia proprio quest’estate i suoi primi vent’anni, e dopo il successo dell’epoca, ha continuato a rinnovarsi di generazione in generazione.

Pur essendo un brano autobiografico, è riuscito a scavalcare più di due decenni, cantato e ballato da tutti, complice oltre al testo anche la sperimentazione compositiva e produttiva di mescolare tonalità maggiori e minori, Hip-Hop e surf music. Scelto come inno dai ragazzi del movimento studentesco dell’Onda nel 2008, fino al recente utilizzo per la pubblicità di una nota bibita italiana, “La Grande Onda” continua il suo viaggio sonoro tra DJ set, club, spiagge, stereo e playlist.

Il brano fa parte de “La Grande Onda – 20th EP”, dove oltre alla versione originale sono presenti tre remix. Quello con Lo Stato Sociale consacra l’amicizia di Piotta con la band bolognese, che già nel 2014 lo chiamò come ospite nel singolo “Questo è un grande paese”. Il sodalizio artistico si rinnova oggi con questa pubblicazione che li vede sia in veste di remixer sia di featuring, in un mood nuovo ma comunque a cavallo tra indie, rap ed elettronica.

Il secondo con il produttore multiplatino Ice One, conferma una lunga collaborazione che affonda le radici nella storia dell’Hip-Hop italiano. Piotta e Ice One, infatti, assieme a Danno e Masito furono i fondatori della crew Taverna VIII Colle, dalla quale poi nacque la storica formazione rap Colle der Fomento. Per finire la versione baile funk con i Touch The Wood, giovane trascinante duo composto dai DJ romani Marco G e Mr Kite.

Dopo le prime cinque date, Piotta prosegue il suo tour nelle principali città italiane:

30 luglio – Castel Del Piano (GR) – Gora Summer Festival

06 agosto – Torre Santa Susanna (BR) – Festa del Peperoncino

21 agosto – Fiumicino (RM) – Karma Beach Park

28 agosto – Piancavallo (PN) – Kilometrozero Summer Edition

10 settembre – Roma – Festival Servizio Civile

24 settembre – Taranto – Mercato Nuovo

