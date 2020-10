Doc – Nelle tue Mani, ascolti tv boom: 31,% di share, oltre 7 milioni di spettatori su Rai1

Un ritorno sensazionale, di quelli che fanno capire subito quanto il potenziale di un prodotto sia efficace e quanto sia piaciuto a tutto tondo: dopo la sospensione per via degli effetti della pandemia da Covid-19, infatti, Doc – Nelle tue Mani è tornato in onda ieri sera 15 Ottobre 2020 e lo ha fatto con tutti i crismi e i sentimenti del vero botto. In che senso?

Nel senso che ha sbaragliato la concorrenza vincendo nettamente la gara degli ascolti tv e dei dati auditel e share. Ma dunque come è andata nel dettaglio a Doc – Nelle tue Mani? Andiamo a scoprirlo insieme.

Doc – Nelle tue Mani, ascolti tv, ecco quanto ha fatto la serie TV RAI

Nella serata di ieri, giovedì 15 ottobre 2020, su Rai1 Doc – Nelle tue Mani ha ottenuto addirittura 7.435.000 spettatori pari al 31.9% di share. Di conseguenza è un successo senza dubbi e senza sè e ma. Alla luce del fatto, se non altro, che il diretto concorrente si è scagliato su posizioni piuttosto lontane da questi dati. Su Canale 5 Chi vuol essere Milionario? ha interessato 1.974.000 spettatori pari al 10% di share. Su Rai2 Pompei ha interessato 802.000 spettatori pari al 3.2% di share. Su Italia 1 Le Iene Show ha catturato l’attenzione di 1.506.000 spettatori con l’8.4% (presentazione 1.186.000 – 4.4%). Su Rai3 End of Justice – Nessuno è Innocente ha raccolto davanti al video 999.000 spettatori pari ad uno share del 4.1%. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 1.122.000 spettatori con il 5.9% di share. Su La7 PiazzaPulita ha registrato 956.000 spettatori con uno share del 4.2%. Su TV8 The Amazing Spider-Man 2 ha segnato l’1.1% con 253.000 spettatori mentre sul Nove Gino cerca Chef ha catturato l’attenzione di 278.000 spettatori (1.1%).