Don Cosimo Schena, il prete influencer primo non solo sui social, ma anche su Amazon con il suo nuovo libro ‘per gli animali’

Don Cowimo Schena, è il prete che spopola sul web, con un seguito di un milione di follower. In poche ore dall’annuncio della pubblicazione del nuovo libro di poesie “L’uomo nel cuore di Dio” è bestseller nella sezione poesia di Amazon.

Il prete influencer ha di destinare tutto il ricavato in beneficenza a persone e animali bisognosi.

Don Cosimo, da sempre dalla parte degli animali: “Gli amici non si abbandonano, E allora perché lo fate con i vostri cani e gatti?”

Da più anni il prete influencer si batte contro l’abbandono degli animali. Più spesso infatti afferma “Gli amici non si abbandonano, E allora perché lo fate con i vostri cani e gatti?” Don Cosimo Schena, ribattezzato per le sue poesie e per il suo costante sprone “il poeta dell’amore di Dio”, si sta battendo sui social per sensibilizzare l’amore per gli animali, e questa volta lo fa in maniera ancora più concreta con il suo nuovo libro dove i proventi andranno ad aiutare anche loro.

Don Cosimo non perde occasione per predicare l’amore in tutte le sue forme: per Dio, per la famiglia, per gli amici e, immancabile, per i cani e per i gatti

Dunque, avverte il sacerdote, “Sicuramente li riscontreremo in paradiso perché anche loro hanno il soffio divino che non perirà con la loro morte. Un giorno rivedremo i nostri animali nell’eternità di Cristo”.

In tutti i suoi contenuti su TikTok, Facebook, Instagram, Youtube e Twitter (@doncosimoschena) il sacerdote pugliese non perde occasione per predicare l’amore in tutte le sue forme: l’amore per Dio, l’amore per la famiglia, quello per gli amici e immancabile quello per i cani e per i gatti, da sempre i migliori amici dell’uomo.

Don Cosimo è riuscito a trasformare un luogo di mero intrattenimento in una comunità di persone che credono nell’amore e si sostengono vicendevolmente nei momenti di debolezza. I commenti e i like sul suo profilo raggiungono numeri da influencer non solo quando condivide le sue poesie, ma anche quando si tratta di pregare per gli altri. Il monito che vuole condividere è: «A volte basta un raggio di sole per cambiare prospettiva ed iniziare una nuova vita”.

