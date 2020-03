Don Matteo 13 si farà? Tutte le ultime anticipazioni e notizie sulla nuova stagione

Don Matteo 13 si farà? È questa la domanda che si stanno ponendo in queste ore i tanti fan della celebre fiction di Rai 1 con Terence Hill. Giovedì 19 marzo va in onda l’ultima puntata della dodicesima stagione ed in rete i rumor sulla prossima stagione sono già numerosi. Le puntate di Don Matteo ottengono ogni settimana ottimi ascolti e secondo le indiscrezioni riportate su TvBlog al momento manca l’ok della Rai mentre buona parte degli attori che compongono il cast della serie hanno già confermato la loro eventuale disponibilità.

Don Matteo 13: anticipazioni e ultime notizie

In un’intervista di qualche mese fa su Tv Sorrisi e Canzoni l’attore Terence Hill (che interpreta Don Matteo) ha dichiarato: “Fermo restando che sarà la Rai a decidere, per quanto mi riguarda sono pieno di entusiasmo e carico di energia. E Don Matteo, grazie alle caratteristiche del protagonista, potrebbe andare avanti all’infinito”.

Anche Nino Frassica è intervenuto sulla vicenda tramite le pagine della rivista “Nuovo Tv” ed ha annunciato: “All’inizio ci sembrava giusto mettere fine a questa avventura, ma ora abbiamo cambiato idea. Probabilmente proseguiremo, siamo a un 90 per cento di probabilità. Anche Terence Hill è d’accordo, aspettiamo solo il sì definitivo”. Intanto l’ultima puntata di Don Matteo 12 (in onda stasera in prima serata su Raiuno) presenta la puntata come “finale di stagione” (e non di serie), un altro dettaglio che potrebbe far ben sperare i fan in una tredicesima edizione.