Draghi riceve Merkel a Palazzo Chigi: “Ci mancherà”

“Merkel è stata una campionessa del multilateralismo quando altri Paesi si schieravano per il protezionismo e l’isolazionismo. Ha avuto il coraggio di difendere i valori delle democrazie aperte durante le crisi in Siria e in Ucraina. Ed è stata un esempio per tante ragazze e giovani donne interessate alla vita politica. Ha trasformato il ruolo della Germania in Europa. Ci mancherà, ma sono sicuro avremo modo di vederla altre volte in Italia – magari in occasioni di maggiore relax – visto il suo amore per il nostro Paese”. Così il premier Mario Draghi, nel corso delle dichiarazioni congiunte alla stampa con la cancelliera uscente Angela Merkel. “Voglio ringraziare la Cancelliera per la sua visita a Roma – ha poi sottolineato Draghi – Si tratta probabilmente della sua ultima visita bilaterale in Italia, e voglio quindi cogliere quest’occasione per ringraziarla a nome del Governo ma anche mio personale per il ruolo determinante che ha avuto nel disegnare il futuro dell’Europa negli ultimi sedici anni”.

“Dal 2005 a oggi, l’Europa ha affrontato la grande recessione, la crisi dell’euro, la pandemia di Covid-19. La Cancelliera ha saputo guidare la Germania e l’Unione europea con calma, determinazione e sincero europeismo”, ha affermato il premier aggiungendo: “Durante gli anni che ho trascorso alla guida della Banca centrale europea, Merkel ha sostenuto con grande convinzione l’indipendenza della banca centrale, anche quando venivamo attaccati per le politiche espansive necessarie per difendere l’integrità della moneta unica, allontanare i rischi di deflazione e sostenere la ripresa. Le sono personalmente grato per gli scambi che abbiamo avuto in quegli anni difficili”.

E Angela Merkel inoltre “ha avuto un ruolo decisivo nella creazione del programma Next Generation EU, un segno tangibile della solidarietà dell’Unione europea verso i Paesi più colpiti dalla pandemia, e una straordinaria occasione per rilanciare la crescita economica in Italia in modo robusto, equo e sostenibile”.

“Sono molto felice di essere qui, probabilmente per la mia ultima visita bilaterale in Italia. Fin dall’inizio abbiamo instaurato un rapporto di fiducia tra di noi”, ha dichiarato dal canto suo la cancelliera tedesca. Nel periodo in cui è stato presidente della Bce, Mario Draghi ha dato “un importante contributo alla salvaguardia e alla protezione dell’Euro. Credo che l’Euro simboleggi l’unità e che si debba fare di tutto per rafforzarlo e svilupparlo ulteriormente”, ha dichiarato poi.