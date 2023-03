Earth Hour a Roma, Bonessio (EV): “Spegnere le luci per preservare il patrimonio naturale”

Domani 25 marzo torna l’appuntamento con Earth Hour, l’iniziativa del Wwf volta a sensibilizzare l’opinione pubblica sulle questioni ambientali e del cambiamento climatico causa di alluvioni, dissesto idrogeologico e siccità. Il gesto simbolico di spegnere per un’ora le luci di monumenti, edifici istituzionali e abitazioni private nasce per promuovere maggiore consapevolezza sulla necessità di preservare il patrimonio naturale.

Agire in fretta e in modo coordinato per ridurre i consumi energetici è fondamentale per provare a contrastare l’inquinamento luminoso dell’ecosistema urbano e ridurre la dipendenza dai combustibili fossili. L’obiettivo dell’Agenda 2030 dell’ONU è raggiungere quanto prima l’efficienza energetica sfruttando l’energia proveniente da fonti rinnovabili.

I vantaggi non riguardano solo l’ambiente, con la riduzione delle emissioni di CO2 e dei gas a effetto serra, ma anche le tasche dei cittadini con un notevole risparmio in bolletta.

Incentivare la nascita delle Comunità Energetiche Rinnovabili Solidali e incoraggiare l’economia circolare sono ad esempio azioni concrete per la salvaguardia della casa comune verso un futuro più sostenibile e di pace.

Così in una nota il consigliere capitolino di Europa Verde Ecologista, Nando Bonessio.

