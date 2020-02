Elettra Lamborghini: “Fate sesso non protetto e temete il coronavisus?”

“Vi scopate mezza discotecna virus?! #coerenzazero #boh #sifaperdire”. Lo a senza preservativo e poi avete paura del virus sottolinea sul suo profilo Twitter la cantante e celebrity televisiva Elettra Lamborghini.

Coronavirus Italia, ultime news 24 febbraio 2020

Ultime notizie sul Coronavirus in Italia. Gli ultimi aggiornamenti di oggi, lunedì 24 febbraio 2020, evidenziano che l’epidemia legata al nuovo COVID19 ha raggiunto il picco in Cina ed ora è in fase discendente. La notizia arriva dall’organizzazione mondiale della sanità e viene confermata dal Direttore generale Tedros Adhanom Ghebreyesus: “L’epidemia da Coronavirus ha raggiunto il picco tra il 23 gennaio e il 2 febbraio in Cina e da allora è in costante calo”. Al momento in Italia il Coronavirus ha contagiato oltre 220 individui e causato la morte di sette persone.