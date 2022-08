Elezioni 2022, Berlusconi: “Con centrodestra nucleare pulito”

(Adnkronos) – ”L’astensione è il vero pericolo della democrazia”. Lo ha detto Silvio Berlusconi al telefono con la kermesse di ‘Affaritaliani.it’. “Non andare a votare significa rinunciare all’unica arma che si ha per cambiare le cose”. ”Quello che fanno gli uomini e le donne di Forza Italia ha sempre la mia regia…” aggiunge Berlusconi rivendicando le scelte finali sulla gestione del suo partito e ribadendo di essere in campo ”al servizio del Paese”.

IL PROGRAMMA – “E’ necessario che dal primo giorno il nuovo governo di centrodestra realizzi come priorità assoluta gli obiettivi del nostro programma, che la sinistra ha bloccato per tutti questi anni: i termovalorizzatori, i rigassificatori, le trivellazioni, gli impianti per le energie alternative e il rilancio del nucleare pulito”. ”Ho visto che dopo qualche settimana anche i nostri avversari hanno adottato il nostro metodo di una ‘pillola al giorno’… Ne sono lieto, ma non basta. Se oltre ai nostri metodi di comunicazione, provassero a imitare anche le nostre idee, i nostri programmi, e, perché no, il nostro stile, l’Italia e la democrazia ne avrebbero tanto da guadagnare”. Per affrontare l’emergenza energetica, sottolinea, ”non servono le proposte di Calenda ma un decreto del governo”.

SOCIAL – Silvio Berlusconi è pronto a sbarcare su Tik Tok. ”Domani sarò presente anche su Tik Tok con contenuti dedicati a questo particolare mezzo di comunicazione…”, ha detto il Cav.