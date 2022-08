Elezioni 2022, Berlusconi: “Rincari bollette dramma, puntare su nucleare pulito”

(Adnkronos) – Sul rincaro delle bollette “dire che sono preoccupato è troppo poco”. Così Silvio Berlusconi ai microfoni di Radio 101. “Sono aumentate dalle 4 alle 6 volte rispetto allo scorso anno, un dramma per famiglie e imprese. Le famiglie rischiano di trovarsi davanti alla scelta di pagare le bollette o fare spesa, tutti i prezzi stanno aumentando, le aziende rischiano di chiudere o alzare il prezzo dei prodotti al punto di ritrovarsi fuori mercato”. Occorrono misure immediate per sterilizzare almeno in parte questi aumenti”, ma “intervenire anche con misure strutturali, con i rigassificatori, gli impianti eolici e soprattutto ripartire con la ricerca su nucleare pulito. In Francia l’85% dell’energia di cui hanno bisogno i francesi arriva dal nucleare”.

IL VOTO – “E’ nell’interesse di tutti gli italiani andare a votare e magari votare Forza Italia, restare a casa è un danno che si fa a se stessi, alla propria famiglia, al Paese”. Al 40% degli italiani che sembrerebbero intenzionati a disertare le urne “bisogna aggiungere un 11% che non sa chi votare perché distratti o disinteressati, dunque metà italiani di fatto fuori dal processo democratico. Si può ancora parlare di democrazia? Io li capisco, anch’io sono disgustato da quello che un tempo chiamavo il teatrino politico, ma il voto è l’unica arma che abbiamo”.

Forza Italia si presenta alle elezioni politiche con “un’ottima squadra, credo abbiano trovato un buon punto di equilibrio tra parlamentari di competenza e volti nuovi di qualità provenienti dalla civiltà. Forza Italia non sarà mai il partito della conservazione”. L’ex premier rivendica anche la scelta di puntare su Rita Dalla Chiesa, “un volto noto della tv, molto amato”, ma anche “figlia di un padre ucciso dalla mafia, il che ne fa un simbolo dell’impegno nella lotta alle mafie”.

IL PROGRAMMA – Il programma elettorale di Forza Italia “è fatto di cose concrete: meno tasse grazie alla flat tax, aprire imprese senza dover fare i conti con gli ostacoli della burocrazia, giustizia più efficiente con processi che si concludono in 400 giorni come avviene in tutta Europa, oggi in Italia arriviamo a 1.200 giorni sul penale, una follia. E ancora: pensioni più adeguate e più opportunità per i nostri giovani”.

I SOCIAL – “Oggi i social sono la nuova frontiera della comunicazione, come con la televisione quando rompemmo il monopolio Rai mi è sembrato giusto esserci, per spiegare a tutti i nostri contenuti con messaggi brevi che si possono ascoltare in tempi brevi. Nella vita ho dimostrato, non solo nella politica ma anche nel mondo dell’imprenditoria e in quello dello sport, di saper realizzare tutti gli obiettivi che mi ero posto”.