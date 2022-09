Elezioni 2022, oltre 400 giornalisti al quartier generale di FdI

(Adnkronos) – Tutto pronto all’Hotel Parco dei Principi per la lunga notte elettorale. A quanto apprende l’Adnkronos sono più di 400, tra italiani e stranieri, i giornalisti accreditati presso l’area stampa dell’albergo romano, scelto da Fratelli d’Italia come quartier generale per seguire lo spoglio delle elezioni politiche.

Dagli Stati Uniti alla Corea del Sud, dal Giappone all’Inghilterra, passando per Grecia, Portogallo, Olanda, Finlandia, Norvegia e Paesi del Sud America: tra tv, agenzie, quotidiani, siti e radio, la platea dei lavoratori dell’informazione presente al Parco dei Principi parla moltissime lingue.

Qui sono puntati gli occhi dei media di tutto il mondo, come accadde in occasione delle elezioni del 2018: lo stesso albergo fu allora scelto dal Movimento 5 Stelle per seguire e commentare l’esito di una tornata elettorale che vide i pentastellati trionfare con il 33% dei consensi. Nella sala conferenze dell’Hotel è stato allestito un palco, con alle spalle il logo del partito di Giorgia Meloni su uno sfondo bianco e blu, dove campeggia un grande nastro tricolore.