Elezioni politiche 2022, Salvini: “Sondaggi? Stravinceremo”

(Adnkronos) – Elezioni politiche 2022, “i sondaggi dicono che stiamo per stravincere”. E’ quanto ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini, durante un punto stampa davanti alla Statale di Milano, commentando gli ultimi sondaggi che vedono il Movimento 5 Stelle raggiungere il Carroccio. “Il centrodestra avrà due terzi dei seggi. Quindi il M5s e Pd sanno che perdono” aggiunge. “A me interessa che il centrodestra vinca, quanto prendono M5s e Pd mi interessa men che zero. Io ho voglia di governare questo Paese”, ha aggiunto Salvini. “Chi prende un voto in più avrà onore e onere di indicare chi prenderà per mano questo Paese. Per me sarebbe entusiasmante” sottolinea. “È passata l’epoca dei tecnici. Noi chiediamo la fiducia agli italiani per la buona politica con la ‘p’ maiuscola”. “Ci prendiamo le nostre responsabilità. La Lega ha sempre mantenuto gli impegni presi. È tempo che la buona politica ne risponda. Io non vedo l’ora che arrivi il 26 settembre”.

Rispetto alla possibilità di dire prima del voto i nomi di alcuni ministri, il leader del Carroccio ha osservato che “avere due o tre nomi a rappresentare gli italiani prima del voto, secondo me, sarebbe utile per la scelta dei cittadini soprattutto in alcuni ministeri importanti, penso agli Esteri, all’Economia, alla Giustizia. Però giustamente prima bisogna vincere le elezioni. Anche perché c’è ancora molta gente che ancora non ha deciso”.