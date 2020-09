Elezioni Usa 2020, i sondaggi a poche ore dal primo dibattito Trump-Biden

A poche ore dal primo dibattito tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il rivale democratico Joe Biden, che si terrà questa sera alle 21 (3 ora italiana), cosa dicono i sondaggi in vista delle presidenziali?

I sondaggi di RealClearPolitics

Secondo il sito RealClearPolitics, che calcola la media di tutti i principali sondaggi, Biden è avanti di 6.1 punti percentuali (49.3 contro il 43.2 di Trump in ripresa). L’ex vicepresidente di Barack Obama è dato vincente anche in Florida, Pennsylvania, Michigan, Wisconsin e Arizona, stati ‘indecisi’ fondamentali per la vittoria finale.

I sondaggi di FiveThirtyEight

Secondo gli ultimi sondaggi di FiveThirtyEight, Biden è in vantaggio di 8 punti percentuali. Il candidato dem è avanti anche in Florida e in Wisconsin (anche se di misura). Trump però ‘primeggia’ in Ohio, che mette a disposizione ben 18 grandi elettori, dove è dato al 50% dei consensi (Biden 48%).

Mario Bonito