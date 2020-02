Elfrida Ismolli: chi è la moglie del cantante Edoardo Vianello

Elfrida Ismolli è una donna albanese, nota per essere la moglie attuale del cantante Edoardo Vianello e per alcune contestate apparizioni televisive per via di dichiarazioni e comportamenti che hanno fatto discutere.

Originaria dell’Albania, Elfrida Ismolli è nata nel 1975 ed è la terza moglie di Edoardo Vianello, cantante famosissimo per i suoi successi degli anni Sessanta come I Watussi, Abbronzatissima e Guarda come dondolo, giusto per citarne alcuni.

Elfrida è un ingegnere elettrotecnico e lavora a stretto contatto con il cantante, occupandosi delle sue relazioni esterne e dell’ottimizzazione della sua attività artistica.

Prima di sposare l’albanese, Vianello ha avuto altre due mogli: la prima è stata la cantante Wilma Goich, da cui ha avuto una figlia. La seconda moglie, invece, si chiama Vania Muccioli ed è stata protagonista di una causa legale terminata a metà febbraio 2020.

Il cantante è stato infatti condannato a pagare 50.000€ di provvisionale, per non aver provveduto agli alimenti alla ex moglie Vania Muccioli e al figlio che ha avuto con la stessa.

Tornando ad Elfrida Ismolli, alcuni anni fa fu protagonista in televisione di un episodio molto contestato durante il programma “Il Ristorante” della Rai. In quella occasione, la donna lanciò una torta in faccia alla conduttrice Antonella Clerici.