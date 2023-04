Elon Musk: “L’Italia sta scomparendo”

(Adnkronos) – “L’Italia sta scomparendo!”. Elon Musk emette la sua sentenza, su Twitter, commentando i dati Istat che delineano il quadro demografico in Italia e fotografano il record negativo di nascite nel 2022: per la prima volta, si è scesi sotto quota 400.000. “Italy is disappearing!”, cinguetta il magnate, proprietario di Twitter, replicando al messaggio di un utente.

La popolazione in Italia, secondo i dati al primo gennaio 2023, comprende 50milioni e 851mila residenti. I nati sono scesi, per la prima volta dall’unit, sotto il limite di 400mila unità arrivando a quota 393mila. Nel 2022 i decessi in Italia sono 713mila, con un tasso di mortalità pari al 12,1‰. Rispetto all’anno precedente il numero dei morti è superiore di 12mila unità, ma inferiore di 27mila rispetto al 2020, anno di massima mortalità per via della pandemia.