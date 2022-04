Epatiti misteriose, caso sospetto in bimbo toscano ricoverato a Roma

(Adnkronos) – E’ stato trasferito a Roma all’ospedale Bambino Gesù, a quanto apprende l’Adnkronos Salute, un bimbo di 3 anni di Prato con sospetta epatite acuta di origine sconosciuta. Per lui si valuta il trapianto di fegato. Il piccolo era arrivato l’altroieri all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze, confermano dalla struttura sanitaria, con un quadro clinico molto grave.

Sebbene ancora non sia acclarata la correlazione con i casi europei di epatiti a eziologia sconosciuta, forme particolarmente aggressive segnalate in bimbi con meno di 10 anni, e definite dagli esperti epatiti ‘non A-non E’, l’attenzione è alta anche in Italia, dove è in corso un’indagine a tappeto su tutti i centri epatologici pediatrici italiani, per valutare l’eventuale aumento di queste forme e verificare, di conseguenza, se il nostro Paese sia interessato dal fenomeno che sta coinvolgendo diversi Paesi, in particolare il Regno Unito, dove da gennaio si sono verificati 108 casi in under 10.

Anche negli Usa è stato diramato un alert dai Cdc (Centers for Disease Control and Prevention) dopo 9 casi rilevati in Alabama, tutti bambini con età da 1 a 6 anni nei quali è stata diagnosticata anche un’infezione da adenovirus.