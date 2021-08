Equitazione: Vida Show Jumping a Tor di Quinto dal 3 al 5 settembre

Andres Penalosa, cavaliere internazionale di riconosciuta fama mondiale, con la sua società “Vida sport horses” si mette in gioco in una nuova entusiasmante impresa in collaborazione con l’A.n.a.c. (Associazione Nazionale Arma di Cavalleria) e grazie all’ospitalità del Comandante dei Lancieri di Montebello presso l’Ippodromo Militare di Tor di Quinto organizza un CSI 2* e 1* in data 3/5 settembre.

“La sinergia tra tradizione ed innovazione – si legge in una nota – renderà questo evento unico, le radici storiche dell’ippodromo daranno vita al primo appuntamento di un prestigioso circuito internazionale Vida Show Jumping. Questo meraviglioso scenario di 32 ettari nel centro di Roma sarà la cornice perfetta per una manifestazione dove i partecipanti troveranno professionalità, cura dei servizi e competenza grazie ad un team affiatato ed esperto di professionisti sportivi e militari. La realizzazione di interventi importanti volti a migliorare le strutture e il rifacimento totale dei fondi dei campi gara di ultima generazione garantiranno un evento di altissimo livello”.