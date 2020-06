Estate in tv, tutti i programmi in partenza a Giugno e Luglio 2020

Estate in tv, tutti i programmi in partenza a Giugno e Luglio...

Torna l’estate e, in tv, c’è grande attesa per l’arrivo (e in alcuni casi il debutto) di diversi programmi televisivi che promettono di accompagnare i telespettatori per i mesi dell’arsura.

Tanti i format, le conferme, i graditi ritorni, e diversi e interessanti anche gli esordi veri e propri: ecco dunque tutti i programmi in partenza a Giugno e Luglio 2020.

Estate in tv, i programmi in partenza a Giugno e Luglio 2020: Unomattina Estate, C’è tempo per, Ogni Mattina e TG8

Si parte con un format collaudato, come Unomattina Estate, che prende il via il 29 Giugno ovviamente sempre su Rai1, a partire dalla 7,10 di tutti i giorni.

A condurre ci sarà la coppia composta da Alessandro Baracchini e Barbara Capponi.

Spazio poi, sempre dal 29 Giugno prossimo per ‘C’è tempo per’, il format sempre di Rai1 con orario a partire dalla 10.00 e con la conduzione di Beppe Convertini e Anna Falchi.

Come annunciato nei giorni scorsi, e anche in questo caso dal 29/06/2020 parte Ogni Mattina, il nuovo format di TV8 che, dalle 10.00 alle 14.00 intrattiene il pubblico con argomenti e temi vari, dalla informazione pura alla cucina, dall’intrattenimento ai tutorial.

A condurre ci sara la coppia Alessio Viola e Adriana Volpe, ma il cast sarà arricchito dalla presenza di Daniele Piervincenzi, Luca Calvani, Aurora Ramazzotti, Flora Canato, ognuno con un suo spazio a tema. E, ancora, da una rubrica di Selvaggia Lucarelli e dalla partecipazione di Edoardo Stoppa e Gioanni Ciacci.

Lo stesso giorno, 29 giugno, stessa rete, dunque TV8, per il debutto del nuovo TG8, il telegiornale che andrà in onda tutti i giorni alle ore 12.00 con Andrea Bonini, Monica Peruzzi e Francesca Baraghini.

aggiornamento ore 1.14

Estate in tv, La Vita in diretta Estate e Reazione a catena: da quando in onda

Si torna poi a far la voce grossa con programmi sempre molto attesi in casa Rai. In particolare su Rai1, dove sempre da lunedì 29 Giugno 2020 parte, anzi, ritorna La Vita in diretta Estate. Il programma terrà compagnia agli italiani nei mesi estivi sempre su Rai1 dalle ore 1,50 con la conduzione di Marcello Masi e Andrea Delogu.

Sempre in casa be ancora una volta dal 29/06/2020 fa ritorno anche Reazione a catena, il programma del preserale della rete ammiraglia Rai con inizio alle canoniche 18,50: a condurre, come noto, Marco Liorni.

Per concludere i programmi in lancio il 29 Giugno 2020 ecco, su La7 dalle 20,30 ‘In Onda‘, con David Parenzo e Luca Telese.

aggiornamento ore 7,30

Estate in tv: a Luglio c’è Vasco, Temptation Island, Techetechetè , Linea Verde e Resta a casa e vinci

Altro giro altra corsa: con l’arrivo di Luglio approdano in tv altri programmi. In primo luogo, il 1 Luglio su Rai1 alle 20,30 arriva l’attesissimo evento con Vasco Rossi – La tempesta perfetta, Modena Park 3 anni dopo. Ovviamente con il grande Vasco Rossi al centro di tutto e l’intervista a corollario di Giorgio Verdelli.

Sempre su Rai1, il giorno dopo 2 Luglio 2020 torna Techetechetè, dalle 20,35, per accompagnare i telespettatori tra amarcord e ricordi della tv.

Lo stesso giorno, ma su canale5 come noto torna Temptation Island, il reality delle coppie e dei sentimenti in prima serata con Filippo Bisciglia alla conduzione.

Nella rivoluzione di TV8, il giorno 4 Luglio 2020 i fuochi d’artificio prevedono il debutto del TG8 Sport, il notiziario sportivo delle 12,30 con Davide Camicioli alla conduzione.

Per finire, ancora in casa Rai: su Rai1 dal 5 Luglio torna alle 12,25 Linea Verde Estate con Angela Rafanelli e Marco Bianchi, mentre il giorno dopo, 6 Luglio debutta Resta a Casa e vinci, su Rai2, dalle 14.00 con Costantino della Gherardesca.

aggiornamento ore 10,48