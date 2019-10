Estrazioni, numeri vincenti 5 ottobre 2019: risultati Lotto e Superenalotto in diretta

Estrazioni Lotto e Superenalotto 5 ottobre 2019

Puntuale come ogni sabato sera alle ore 20 le estrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto in diretta su ItaliaSera.it. Per scoprire in tempo reale tutti i numeri estratti sulle ruote del Lotto, la combinazione vincente del Superenalotto e l’estrazione serale del concorso 10 e Lotto, l’appuntamento è alle ore 20 in diretta live su questo articolo dove sveleremo i numeri vincenti di oggi, sabato 5 ottobre 2019. Per i concorsi numero 120 del 05/10/19 il montepremi del Superenalotto è pari a 13.100.000 euro. Di seguito tutti i numeri vincenti e i risultati delle ultime estrazioni di Lotto e Superenalotto.

Estrazioni Lotto 5 ottobre 2019

BARI 14 40 28 52 69

CAGLIARI 45 78 86 77 9

FIRENZE 77 6 84 2 89

GENOVA 76 6 64 74 19

MILANO 90 36 5 44 77

NAPOLI 42 72 74 76 24

PALERMO 81 51 76 70 83

ROMA 55 23 54 22 76

TORINO 8 48 11 90 29

VENEZIA 10 25 82 84 43

NAZIONALE 73 80 82 11 35

Superenalotto oggi, 5 ottobre 2019

Sestina vincente: 20 38 52 58 68 72

Numero Jolly: 45

SuperStar: 79

10 e Lotto: risultati estrazione 5 ottobre 2019

Numeri estratti: 6 8 10 14 23 25 28 36 40 42 45 48 51 55 72 76 77 78 81 90

Numero Oro: 14

Doppio Oro: 14 40

Estrazioni Lotto 3 ottobre 2019

BARI 17 23 16 13 90

CAGLIARI 68 7 82 77 73

FIRENZE 44 13 62 16 17

GENOVA 61 31 82 68 47

MILANO 12 53 64 56 54

NAPOLI 20 78 89 59 48

PALERMO 14 60 45 27 9

ROMA 62 35 44 28 10

TORINO 71 28 74 48 42

VENEZIA 6 64 7 77 74

NAZIONALE 28 89 33 68 5

Superenalotto 3 ottobre 2019

I numeri vincenti: 4 5 31 35 46 80

Numero Jolly: 77

SuperStar: 34

Prossima estrazione Lotto e Superenalotto

La prossima estrazione dei concorsi di Lotto e Superenalotto si svolgerà martedì 8 ottobre 2019. L’estrazione di oggi, sabato 5 ottobre 2019, ricordiamo è prevista per le ore 20. In tempo reale aggiorneremo questo articolo per inserire tutti i numeri estratti per tutti i concorsi del giorno.