Ezio Bosso, il ricordo a ItaliaSì, su Rai1 oggi 16 Maggio 2020: ospiti e temi del programma

ItaliaSì, sabato 16 maggio, alle 16.40 su Rai1, ricorderà il talento di Ezio Bosso e si occuperà al contempo della nota “fase2” dell’emergenza coronavirus.

Ezio Bosso, il ricordo a ItaliaSì, su Rai1 oggi 16 Maggio 2020

Con Marco Liorni, come sempre, Manuel Bortuzzo, Mauro Coruzzi, Rita Dalla Chiesa ed Elena Santarelli.

Come sarà il ritorno alla normalità: è tra i temi che affronteranno, oggi i protagonisti della puntata, tra tante riflessioni sul lockdown.

Noti personaggi quali Maurizio Costanzo, Andrea Vianello, Paolo Crepet, Don Davide Banzato, Vladimir Luxuria, Alda D’Eusanio indicheranno che cosa a loro dire è giusto cambiare o meno nel nostro modo di comportarci.

Si parlerà delle misure di sostegno, e del caso dell’attore Francesco Benigno. E poi Anna Valle, testimonial di Save the Children, e il professor Lopalco, epidemiologo, che farà chiarezza sull’andamento dell’epidemia. Il collegamento con l’Eurovision, infine, in programma in serata, sarà l’occasione per ricordare Ezio Bosso, il grande direttore d’orchestra e compositore scomparso, al quale verrà dedicata idealmente la puntata.