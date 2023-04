Ezio Greggio, appello alla mamma di Enea: “Torna, ti aiuteremo”

(Adnkronos) – Un “appello per trovare e convincere la mamma di Enea”, lasciato nella culla per la vita della Mangiagalli di Milano, è quello lanciato da Ezio Greggio sui suoi profili social. Il bimbo ora è “seguito dal Prof. Fabio Mosca. Il bimbo sta bene, con altri amici siamo pronti ad aiutare la mamma: torna alla Mangiagalli, ti prometto che non sarai sola. Zio Ezio” scrive Greggio nel post che accompagna l’appello in un video.

“Mi rivolgo alla mamma di Enea, questo bimbo che pesa 2 chili e 600 grammi, per dirle di tornare indietro, di tornare all’ospedale Mangiagalli dove c’è tutto il reparto che la sta aspettando nell’anonimato, nessuno dirà nulla, nomi, cognomi. Torna, ti prego” le parole di Greggio.

“Avere un bambino è una grande fortuna – dice nel video – Ci metteremo in tanti a darti una mano. Mamma di Enea, torna sui tuoi passi, domani, stasera, stanotte, torna all’ospedale Mangiagalli, prendi il tuo bambino che è bellissimo e si merita di avere la mamma vera, non una mamma che poi dovrà occuparsene ma non è la mamma vera”.