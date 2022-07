F1, “Al termine di questo Mondiale mi ritiro”, a 35 anni il 4 volte campione dei circuiti, Sebastian Vettel ‘saluta’

“La decisione di ritirarmi è stata difficile da prendere per me e ho passato molto tempo a pensarci. A fine anno voglio prendermi un po’ più di tempo per riflettere su ciò su cui mi concentrerò dopo. Mi è molto chiaro che, essendo padre, voglio passare più tempo con la mia famiglia. Ma oggi non si tratta di dire addio. Si tratta piuttosto di dire grazie a tutti, non ultimi ai tifosi, senza il cui supporto appassionato la Formula 1 non potrebbe esistere“.

Vettel, l’annuncio del suo ritiro da Istanbul che ‘spiazza’ l’Aston Martin, già pronta al rinnovo

Parla con il cuore in mano Sebastian Vettel che, a una manciata di giorni dal Gp di Ungheria, ha annunciato oggi il suo ritiro dalle gare di Formula 1, al termine di questo Mondiale. A 35 anni, con alle spalle ben quattro titoli mondiali, il pilota tedesco non rinnoverà il contrato con l’Aston Martin, che pure ci sperava: a novembre ‘game over’! Per il momento non è stato ancora comunicato chi sarà suo sostituto.

