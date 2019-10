Fantacalcio 8^ giornata, 5 giocatori da non schierare

La sosta per le nazionali appena conclusa ha spinto i fantallenatori a tracciare un primo e parziale bilancio della stagione da poco iniziata. È ancora troppo presto per giungere a giudizi definitivi, ma le prime sette giornate possono essere già indicative sulle possibili sorprese e delusioni del fantacalcio.

Lo stop per le nazionali ha inoltre procurato diversi infortuni in Serie A, il che significa che molti giocatori che finora hanno trovato poco spazio potranno mettersi in mostra. Inoltre la sosta ha regalato ai fantallenatori anche giocatori ritrovati o conferme gradite. Di seguito però vi elencheremo 5 giocatori che sarebbe meglio evitare nell’ottava giornata di Serie A.

Consigli fantacalcio, chi evitare nell’ottava giornata

Incontri complicati e stati di forma non eccezionali dovrebbero spingere i fantallenatori ad accantonare, per questa partita, alcuni giocatori che rischiano di incappare in una giornata storta. Lulic ad esempio non sta vivendo un grande stato di forma, così come tutta la Lazio, che va ancora ad intermittenza.

Danilo del Bologna invece si troverà di fronte la Juve, quindi è meglio evitare. Gervinho invece ci prova ma è sfortunato, meglio riprovare in un momento più propizio. Mancini della Roma affronterà un Quagliarella rinvigorito dal cambio allenatore, mentre Alex Sandro si attesta al massimo sul 6 fisso a causa dei compiti di copertura che gli impone Sarri, rischiarlo per arrivare al massimo ad una sufficienza non è una grandissima idea nonostante le bune prestazioni dell’esterno. Di seguito i 5 giocatori da evitare nell’ottavo turno di fantacalcio:

Lulic

Danilo

Gervinho

Mancini

Alex Sandro