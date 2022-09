Federalberghi Veneto, caro energia prima minaccia per settore ricettivo veneto

(Adnkronos) – A margine del Salone del Turismo a Verona, il Presidente di Federalberghi Veneto Massimiliano Schiavon mette in guardia sui super aumenti delle bollette che stanno impattando in misura significativa e pesante sul settore alberghiero. “Con costi così elevati, un settore come il nostro – sottolinea -, non ha la certezza di generare ricavi, il caro energia può mettere in difficoltà in particolar modo le strutture che operano nelle nostre montagne nel periodo invernale. Il settore è in salute e in crescita ma questi aumenti generano incertezza nei nostri potenziali clienti, in particolar modo le famiglie, che vedono il loro potere d’acquisto diminuire; c’è preoccupazione”.