Felicia Impastato, oggi 22 Maggio 2020 su Rai1 con Lunetta Savino: trama e cast

Un importante e sentito appuntamento questa sera in TV su Rai1 con protagonista Lunetta Savino nel ruolo di Felicia Impastato. La storia racconta tutto sull’esistenza di una madre coraggio alla ricerca di giustizia per il figlio vittima della mafia.

Un quadro molto particolare, struggente, emozionante, che si incastra con le commemorazioni della strage di Capaci che per esempio sempre oggi, nel corso dell’appuntamento con Maestri su Rai3 ha raccontato la figura di Giovanni Falcone anche attraverso la testimonianza della sorella.

Di cosa, nello specifico, parla l’opera con Lunetta Savino? Ecco tutte le specifiche, la trama e i protagonisti.

Felicia Impastato, oggi 22 Maggio 2020 su Rai1

Il coraggio e la resistenza di una madre che per oltre vent’anni ha lottato perché fosse fatta giustizia per il figlio ucciso dalla mafia. La storia di una donna che in una terra complicata come quella siciliana della fine degli anni Settanta, non si è arresa al predominio della criminalità organizzata trasformandosi, per il suo grande impegno civile e sociale, in una sorta di punto di riferimento per tutti quelli che tutti i giorni combattono per la ricerca della verità e l’affermazione della legalità nel nostro territorio.

Un film tv di Gianfranco Albano con Lunetta Savino, in onda oggi venerdì 22 maggio alle 21.25 su Rai1 in occasione della giornata della Legalità che si celebra nel ricordo di Falcone e Borsellino e di tutte le vittime della mafia.

Ci sono due storie che accompagnano la vita e la morte di Peppino Impastato, figlio della protagonista e come noto vittima della Mafia. La prima è quella di un ragazzo che sfida il padre e la mafia fino a trovare la morte. La seconda è quella che comincia dopo la sua scomparsa. Ed è quella di una madre che decide di fare ciò che nessuna donna in Sicilia, fino a quel momento aveva osato fare. Parlare, denunciare al mondo i nomi e i cognomi di chi ha ucciso suo figlio. Tutto in barba ai tentativi di archiviare l’evento come atto terroristico, poi come suicidio.

“Felicia Impastato” è in film liberamente ispirato alla storia di Felicia Impastato, al suo impegno civico, sociale nella lotta alla mafia. Firmano soggetto e sceneggiatura Diego De Silva e Monica Zapelli con la consulenza di Giovanni Impastato, figlio di Felicia e fratello minore di Peppino.

Con Lunetta Savino nei panni della protagonista, Carmelo Galati, Barbara Tabita, Linda Caridi, Alessandro Agnello, Gaetano Aronica, Paride Benassai, Alessandro Idonea, Francesco La Mantia, Rosario Petix, Fabrizio Ferracane e con la partecipazione di Giorgio Colangeli e Antonio Catania.