Fentanyl: che cos’è il farmaco droga che ha ucciso lo chef Zamperoni

Dopo la morte dello chef Zamperoni si è tornati a parlare molto del Fentanyl, il farmaco droga che in passato era salito alla ribalta in quanto causa della morte del cantante Prince.

Il Fentanyl è il più forte farmaco a base di oppio in commercio, potente quanto cento volte la morfina. È stato sintetizzato per la prima volta negli anni Sessanta e agisce come la morfina, diminuendo fortemente il dolore in modo rapidissimo.

Fentanyl: cos’è, effetti, prezzo e vendita in Italia

La differenza è che la morfina è un oppiaceo mentre il fentanyl è oppioide, ovvero ottenuto in maniera sintetica. L’utilizzo legale è per l’anestesia prima delle operazioni chirurgiche e viene prescritto per i casi più gravi di dolore cronico.

Essendo così potente, è facile che porti all’overdose: una pillola grande come un’aspirina è in grado di uccidere un uomo adulto. Si trova in commercio con i nomi di Actiq, Durogesic e Sublimaze e si assume tramite cerotti, lecca-lecca o pastiglie, più raramente tramite iniezioni.