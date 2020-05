Festa della mamma 2020, che giorno è e perché cambia ogni anno

Sui social in queste ore stanno circolando post e stories inerenti alla festa della mamma, con consigli e suggerimenti per rendere il giorno dedicato alla donna più importante della nostra vita ancora più speciale. Un’iniziativa lodevole, che si scontra però con una data sbagliata: oggi venerdì 8 maggio, almeno in Italia, non è la festa della mamma.

L’equivoco nasce da una convinzione errata: ossia che ci sia un giorno univoco per celebrare la festa della mamma in tutto il mondo. Ma non è così. Per alcuni paesi l’8 maggio si identifica proprio in questo senso, ma in Italia la festa dedicata alla mamma varia di anno in anno, anche se di pochi giorni.

Festa della mamma, quando cade in Italia

In Italia, infatti, la festa della mamma è festeggiata la seconda domenica di maggio, che quest’anno cade domenica 10 maggio, quindi tra poco meno di 48 ore. Ecco quindi svelato l’arcano che sta circolando in queste ore su Instagram soprattutto, dove il proliferare di post sulla festa della mamma si è fatto insistente.

In Italia la celebrazione è nata per la prima volta nel 1956, quando Raul Zaccari, sindaco di Bordighera, diede vita a questa celebrazione di sua sponte, diventata poi festa nazionale ogni seconda domenica di maggio. Una tradizione che resiste ancora oggi, seppur non radicata come San Valentino ad esempio. Un pensiero alla mamma il 10 maggio però è d’obbligo, soprattutto in un momento difficile come questo.