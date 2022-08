Festival corti sul mare 2022: vince il film Cuori senz’anima

E’ Cuori senz’anima il film vincitore del Festival Corti sul Mare 2022, la celebre kermesse arrivata alla quarta edizione sulla scia di un crescente successo di pubblico, attenzione mediatica e qualità delle proiezioni.

Il film Cuori senz’anima, con la regia di Tony Paganelli scritto e prodotto dall’Avv. Adalgisa Ranucci sul cyber bullismo nelle scuole vince dunque una stellare quarta edizione stellare del FESTIVALCORTISULMARE 2022 sotto la Direzione Artistica del suo creatore Ovidio Martucci.

Al secondo posto l’opera A cena con Delivery di Daniele Catini e terzo posto Bad Bird di Antonio Passaro, vincitore del lungometraggio sociale Invisibile essenza dell’anima di Leonardo Ginefra.

Unanime la giuria media-stampa social nel decretare il vincitore: il film già dalla prima serata del 10 agosto era in testa anche dopo la proiezione degli altri 28 film in concorso. Un’opera, questa, che ha impreziosito l’importante festival sui corti, un appuntamento estivo, sociale e culturale che ha illuminato la Città di Terracina dando vita per 3 serate dal 10 al 12 agosto a Piazza Garibaldi ad un ‘meeting’ di cultura sociale e cinematografica nel solco dell’eleganza. Un grande evento di Cinema mai realizzato in una splendida località di mare che ha dato la natività al noto attore e giornalista Televisivo Ovidio Martucci, architrave del progetto in sè.

Un palco scenografico cinema di oltre 50 metri quadri è stato allestito per valorizzare e rispettare le decine e decine di registi attori, autori musicali e staff di tutti gli short film finalisti, arrivati da tutta Italia per tutelare i loro lavori con tutta la passione e professionalità dimostrata.

Già definito Festival Estivo Nazionale di eccellenza per il valore dei film e gli argomenti sociali trattati, l’evento fa emergere alcune come quella del grande Maestro Felice Iafisco autore delle musiche del Corto presente fuori concorso SBARRE con il Soprano Tina De Luca. Successo anche per il Film Don’t Forget con Nadia Bengala splendida madrina.