Festival Internazionale del Videoclip al via

Conto alla rovescia per il via della terza edizione di “IMAGinACTION”, il festival internazionale del videoclip che si svolge a Ravenna da venerdì 11 a domenica 13 ottobre, con ospiti Alessandra Amoroso, Antonello Venditti, Elisa, Francesco Guccini, Nek, Piero Pelù, Roby Facchinetti e Tiromancino. Ebbene, al ricco cast di “IMAGinACTION”, si aggiunge Trevor Horn (nella foto).

Il musicista e produttore britannico rappresenta più di ogni altro artista l’esplosione del fenomeno videoclip essendo l’autore con il duo The Buggles di “Video Killed the Radio Star”, il primo video trasmesso da MTV! Arriverà a “IMAGinACTION” domenica 13 ottobre per ricordare i 40 anni di “Video Killed The Radio Star” e una lunga carriera da protagonista nella scena musicale mondiale!

È stato, infatti, membro degli Yes, fondatore degli Art of Noise e ha lavorato, tra i tanti, con Paul McCartney, Tina Turner, Rod Stewart, John Legend, Grace Jones, Pet Shop Boys, Mike Oldfield,… Per il suo straordinario eclettismo che ha dato il tocco magico a innumerevoli hit, è soprannominato “L’uomo che ha inventato gli anni ‘80”.

Il suo ultimo progetto è “Trevor Horn Reimagines The Eighties Feat. The Sarm Orchestra” (BMG), un disco di riletture di canzoni degli anni ’80, con ospiti speciali come Robbie Williams e Simple Minds.

Ecco il programma delle serate

Venerdì 11 ottobre

La serata comincerà alle ore 19.30. Verrà fatta ascoltare per la prima volta “Almeno pensami” nella versione inedita ed originale interpretata da Lucio Dalla, su concessione degli eredi, insieme alle immagini video tratte dal film “C’è tempo” di Walter Veltroni.

Si racconteranno al pubblico partendo dalle immagini che hanno rappresentato il loro percorso musicale: Roby Facchinetti, Antonello Venditti, Alessandra Amoroso, e Piero Pelù.

Sabato 12 ottobre

La serata comincerà alle ore 20.30. Si parte con un altro importante video inedito diretto da Il Movimento Collettivo (direttore artistico Stefano Salvati), del brano “L’avvelenata” di Francesco Guccini per il ciclo “Capolavori Immaginati”. Il progetto “Capolavori immaginati” è nato con l’idea di realizzare in ogni edizione di “IMAGinACTION” alcuni videoclip di brani che hanno fatto la storia della musica italiana, ma che non hanno mai avuto un video ufficiale, grazie alla professionalità di Stefano Salvati.

Si racconteranno al pubblico partendo dalle immagini che hanno rappresentato il loro percorso musicale: Francesco Guccini, Elisa, e Nek.

Domenica 13 ottobre

La serata comincerà alle ore 20.00. Il primo ospite a raccontarsi al pubblico partendo dalle immagini che hanno rappresentato il suo percorso musicale è Federico Zampaglione. Verrà mostrato in anteprima il video del nuovo brano “La vetrina” di Renato Zero – girato tra Ravenna, Argenta e Mesola con la collaborazione del Comune di Ravenna, con la regia di Stefano Salvati – insieme a un contributo dell’artista e alla performance della scuola di danza Passi di Danza. Salirà sul palco l’ospite internazionale: Trevor Horn

Verranno consegnati i seguenti premi: il nuovo Young Imaginaction Award, concorso lanciato grazie alla collaborazione con BPER Banca a cui possono partecipare i giovani dai 14 ai 35 anni presentando un videoclip edito o inedito di una canzone (iscrizioni: https://tinyurl.com/y6cryupx) e il Premio Miglior Videoclip Italiano 2018-2019 (in collaborazione con le tre associazioni FIMI, AFI E PMI, che in questi giorni viene votato da una giuria di giornalisti e esperti del settore).

I biglietti gratuiti vanno ritirati direttamente al botteghino del Teatro Alighieri il giorno stesso dello spettacolo di interesse, a partire da un’ora e mezza prima dell’inizio dello spettacolo, fino ad esaurimento posti. Gli ingressi non sono prenotabili in anticipo.

Fuori dal teatro verrà posizionato un maxi schermo per permettere a chi non riesce ad entrare di seguire comunque gli incontri in diretta.

www.imaginactionvideoclipfestival.com – www.facebook.com/imaginactionfestival

Max