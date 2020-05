FIFA 20, nuovo aggiornamento da 5 Gb: cosa aggiunge

La stagione è agli sgoccioli, ma nonostante questo EA Sports continua ad aggiornare FIFA 20 per rendere l’esperienza di gioco sempre più godibile. Proprio oggi, infatti, il noto gioco calcistico ha reso disponibile una patch da 5 Gb, scaricabile in game. Una novità inaspettata a dire il vero, perché sui canali social di EA non era stato comunicato un nuovo aggiornamento.

Ancora da capire, infatti, cosa aggiungerà o modificherà la patch, che vista la pesantezza potrebbe apportare migliorie importanti al gioco, magari con la correzione di bug e glitch o l’inserimento di nuovi elementi come volti e stadi. Ancora nulla di certo però, per saperne di più è necessario aspettare un comunicato che renda note le modifiche apportate.

Intanto FIFA 20 continua ad appassionare soprattutto in questo periodo dell’anno, in cui vengono rilasciati i TOTSSF di tutti i campionati. Team of the season… so far, l’aggiunta è dovuta all’interruzione dei campionati a causa dell’emergenza coronavirus. EA ha voluto comunque premiare i giocatori che più si sono distinti fin qui. Nelle ultime ore è stata rilasciata la squadra dell’Eurodivise e del campionato cinese, in attesa di tutti gli altri paesi.